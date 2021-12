Stiri pe aceeasi tema

- In total 27 de persoane se presupune ca au murit vineri, intr-un incendiu la un etaj la care se afla o clinica, intr-un imobil comercial, in centrul orasului Osaka, principala metropola din vestul Japoniei, potrivit pompierilor, relateaza AFP.

