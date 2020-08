Japonezul Takuma Sato a cîştigat cursa IndyCar Pilotul japonez Takuma Sato (Dallara-Honda) a cistigat duminica editia a 104-a a cursei de 500 mile de la Indianapolis, din cadrul campionatului IndyCar, pentru a doua oara in cariera sa dupa 2017, relateaza agentiile internationale, transmite agerpres.ro. Sato, 43 ani, cu 90 de participari in cursele de Formula 1 intre 2002 si 2008, devenise in 2017 primul japonez triumfator la Indianapolis. El Citeste articolul mai departe pe noi.md…

