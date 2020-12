Japonezii vor să combată declinul demografic prin aplicații matrimoniale bazate pe inteligența artificială Japonia planuiește sa combata rata natalitații extrem de scazuta prin finanțarea unor scheme matrimoniale bazate pe inteligența artificiala (IA) pentru a-și ajuta locuitorii sa-și gaseasca perechea, relateaza BBC.



Autoritațile intenționeaza sa subvenționeze de anul viitor autoritațile locale care deruleaza deja sau intenționeaza sa demareze proiecte care folosesc pentru a cupla persoane.



Anul trecut numarul de bebeluși nascuți în Japonia a scazut sub 865.000, un nou minim istoric.



Națiunea care îmbatrânește rapid cauta de mult timp modalitați de a inversa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii japonezi sunt retinuti in privinta sustinerii Jocurilor Olimpice de anul viitor, de la Tokyo, din cauza faptului ca acestea vor fi mult mai scumpe decat se prevedea, dar si din cauza cresterii numarului de cazuri de coronavirus, transmite Reuters. Vineri, organizatorii au anuntat…

- Dupa ce Marea Britanie a anunțat ca va interzice vanzarea de mașini diesel și pe benzina incepand din anul 2030, o a doua țara din grupul G7 este pe cale sa ia o decizie asemanatoare. Presa japoneza susține ca Executivul de la Tokyo vrea sa interzica vanzarile de mașini diesel și pe benzina in jurul…

- Ministrul Sanatații din Marea Britanie, Matt Hancock, susține ca este gata sa se vaccineze, in direct, la TV, cu noul ser anti-Covid, autorizat pentru distribuire de urgența in aceasta țara, informeaza RFI, care citeaza ITV. Autoritațile britanice au anunțat, miercuri, ca au autorizat vaccinul anti-Covid…

- Guvernul japonez a protestat fata de desfasurarea de catre armata rusa a unora dintre sisteme de aparare antiracheta S-300V4 in serviciu operativ pe un lant de insule disputate din apropierea Japoniei, a declarat secretarul sef al cabinetului nipon Katsunobu Kato, citat de Reuters, transmite Agerpres.

- Autoritatile sanitare japoneze au descoperit 164 de caini emaciati care traiau inghesuiti intr-o locuinta de dimensiuni mici, acesta fiind unul dintre cele mai grave cazuri de acest tip din tara, relateaza miercuri Reuters care citeaza un activist pentru drepturile animalelor, noteaza Agerpres. Animalele…

- Autoritatile sanitare japoneze au descoperit 164 de caini emaciati care traiau inghesuiti intr-o locuinta de dimensiuni mici, acesta fiind unul dintre cele mai grave cazuri de acest tip din tara, relateaza miercuri Reuters care citeaza un activist pentru drepturile animalelor. Animalele infestate cu…

- Autoritatile japoneze vor sa oblige companiile sa isi incurajeze angajatii barbati sa intre in concediu de paternitate, informeaza un articol publicat joi in cotidianul Nikkei, intr-un moment in care Guvernul de la Tokyo vrea sa creasca natalitatea, transmite Reuters.Doar 7% dintre angajatii…

- Yoshihide Suga, un aliat vechi al premierului in exercitiu Shinzo Abe, a castigat astazi cu o majoritate covarsitoare alegerile interne din Partidul Liberal Democrat (LDP). Acest partid este la guvernare in Japonia. Asta ii deschide calea lui Yoshihide Suga pentru a deveni viitorul prim-ministru, in…