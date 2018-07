Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a exprimat îngrijorare, la întrevederea cu omologul sau american Donald Trump, în legatura cu "sistemul antibalistic global" al Statelor Unite, care include elemente instalate în România. "În calitatea de mari puteri nucleare,…

- O caracatita uriașa, capturata pe tarmul Japoniei in urma cu o luna, a devenit o senzatie nationala dupa ce a ,,prezis'' victoriile la Cupa Mondiala 2018. Din nefericire, caracatitei Rabio nu i-au fost...

- Desi au fost infranti, fotbalistii japonezi si-au aratat recunostinta pentru participarea la Cupa Mondiala 2018. S-au mobilizat si au facut luna in vestiar, lasand un biletel pe care scrie, in rusa, „multumim”. Japonia a fost eliminata, luni seara, din optimile Cupei Mondiale din Rusia, la capatul unui…

- Cele doua momente contestate intens de englezi, dar si de fanii selectionatei Albionului pe retelele sociale, printre care si de Ian Wright, l-au avut in prim-plan pe Harry Kane. In ambele faze eroul Angliei de aseara a fost doborat in careu de fundasii Tunisiei, dar arbitrul columbian Wilmar Roldan…

- Selectionata Columbiei a fost invinsa neasteptat de echipa Japoniei, cu scorul de 2-1 (1-1), marti, pe Mordovia Arena din Saransk, in Grupa H a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Niponii s-au impus prin...

- Sistemul de energie nucleara Kilopower a trecut cu brio toate testele de la sol. NASA dezvolta acest tip nou de reactor pentru a furniza energie navelor cu echipaj uman ce calatoresc catre Luna sau chiar Marte.