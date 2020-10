Japonezii, Shinkansen și Covid-ul - Cum au fost afectate celebrele trenuri de mare viteză în pandemie ​Japonia este faimoasa și pentru trenurile sale de mare viteza care foarte rar întârzie și care au inspirat alte țari, dovedind ca trenul poate fi un mijloc de transport super-util. Însa pandemia a îndepartat aproape toți pasagerii chiar și în Japonia, iar operatorii încearca prin multe moduri sa-i aduca înapoi, însa nu prea reușesc. Mai jos puteți citi despre cum merg trenurile din Japonia, de ce sunt atât de apreciate și care sunt planurile de modernizare pentru anii ce vin.



Japonia și Covid-ul



Japonia, țara cu 120 de milioane… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total de cazuri inregistrate este de 45.028.250, fata de cele circa 44 de milioane de cazuri facute publice joi de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Potrivit JHU, cea mai afectata tara din lume de pandemie continua sa fie SUA, cu 8.945.891 de imbolnaviri si 228.668 de decese,…

- Innoptarile in hotelurile din Spania au scazut cu 78,4% in septembrie, comparativ cu aceeasi luna din 2019, de la 37,5 milioane la 8,1 milioane, ca efect al pandemiei de coronavirus, relateaza agentia EFE, informeaza AGERPRES . Numarul unitatilor deschise (care a scazut fata de august, de la 13.008…

- Germania face comenzi suplimentare de milioane de doze de vaccin antigripal. Autoritațile au declanșat o campanie in randul populației sa se vaccineze și au avertizat ca sistemul sanitar este foarte aglomerat din cauza pandemiei. Inițiative similare se desfașoara și in Franța și Spania, unde centrele…

- Tara noastra a importat masti faciale in valoare de 272 milioane de euro, in primul semestru al acestui an, fiind devansata doar de Cehia, Polonia, Austria, Belgia, Olanda, Spania, Italia, Franta si Germania, arata datele publicate marti de Eurostat.

- ”Dupa noua luni de lupta cu Covid-19, simpla notiune de comunitate internationala pare zdrentuita. Daca nu ne vom uni si nu vom actiona impotriva dusmanului nostru comun, stim ca toata lumea va avea de pierdut. Acum este momentul...ca umanitatea sa depaseasca granitele si sa repare sciziunile”, a afirmat…

- Numarul romanilor din afara tarii confirmati cu noul coronavirus a ajuns la 6.612 si cel al deceselor la 126, nefiind modificari in acest sens de la ultima raportare, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Practic, sunt aceleași cifre ca in raportul de sambata, cand au fost prezentate…

- În Japonia se fac în aceste zile teste pentru a se vedea daca este rentabila transportarea unor cantitați mari de pește cu trenurile de mare viteza Shinkansen. Peștele pescuit dimineața ajunge la prânz în restaurantele din Tokyo, iar compania feroviara spera sa-și creasca veniturile,…

- Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au produs o cantitate de 3,047 miliarde de litri de inghetata in 2019, in crestere cu 6% comparativ cu 2018, si doar 1,3% din cantitatea totala de inghetata a fost produsa in Romania, arata datele publicate joi de Eurostat. In randul statelor…