- Honda, la fel ca rivalul mai mare Toyota Motor, a trecut mai lent la vehicule electrice (EV) decat restul producatorilor auto mondiali si este sub presiunea investitorilor sa produca masini fara emisii de carbon si echipate cu tehnologii mai noi, cum ar fi caracteristici de conducere autonoma. Producatorul…

- Toyota Motor si-a redus planul de productie de vehicule la nivel global pentru luna iunie pentru a doua oara in aceasta saptamana si a semnalat ca si estimarea referitoare la productia anului 2022 ar putea fi redusa, subliniind impactul crizei din lantul de aprovizionare si restrictiile din China…

- Ford Motor Co a renuntat la planul privind producerea de vehicule electrice in India pentru pietele globale si va continua probabil cu vanzarea fabricilor de acolo, a anuntat joi publicatia Economic Times, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Producatorul german de automobile Volkswagen si partenerii sai vor investi 10 miliarde de euro pentru a produce vehicule electrice si baterii in Spania, a declarat joi directorul general Herbert Diess, cu 3 miliarde de euro in plus fata de o suma anuntata anterior, transmite Reuters. Fii la…

- Honda Motor intentioneaza sa construiasca milioane de vehicule electrice (EV) pana in 2030, folosind trei noi platforme dedicate, una care urmeaza sa fie dezvoltata in comun cu partenerul american General Motors, a declarat un director executiv al producatorul japonez de automobile, transmite Reuters,…

- Shinji Aoyama, seful global pentru electrificare al Honda, a declarat in aceasta saptamana ca firma va introduce un mini vehicul comercial electric in Japonia in 2024, construit pe o noua platforma de vehicule electrice mici. Acesta va fi urmat de un model electric de dimensiuni mari in America de Nord…

- Al patrulea mare producator auto din lume, care a produs si vandut marcile Peugeot, Citroёn, Opel, Jeep si Fiat in Rusia, detine doar 1% din piata auto din aceasta tara. Are o fabrica de productie de furgonete in Kaluga, la aproximativ 201 kilometri)sud-est de Moscova, detinuta in comun cu producatorul…

- Producatorul de vehicule electrice a declarat miercuri, la o intalnire cu analistii, ca pe 21 martie a inceput sa produca vehicule electrice cu baterie Tre BEV la uzina sa din Coolidge, Arizona si ca va livra 300 pana la 500 de camioane Semi in acest an. Compania din Phoenix, Arizona se asteapta sa…