- Cu buchete de flori, umbrele de soare și maști de protecție, numeroși japonezi s-au așezat in ultimele ore la o coada formata in orașul Nara, langa locul in care fostul premier Shinzo Abe a fost impușcat mortal vineri. Șocați inca de cele intamplate, oamenii au venit sa-i aduca un omagiu celui mai longeviv…

- Cetațenii japonezi au fost in stare de șoc dupa ce fostul premier Shinzo Abe, cel mai longeviv lider al Japoniei, a murit dupa ce a fost impușcat in timp ce facea campanie pentru alegerile parlamentare. Mulți au fost ingroziți de faptul ca un schimb de focuri de arma a avut loc intr-o națiune in mare…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a murit dupa ce a fost impușcat in timp ce ținea un discurs electoral in orasul Nara din vestul țarii. Medic: Glonțul i-a atins inima lui Abe ACTUALIZARE 12.25 Glonțul care l-a ucis pe fostul lider japonez Shinzo Abe a intrat „suficient de adanc incat sa-i ajunga la…

- Prim-ministrul japonez Fumio Kishida a declarat vineri ca ”nu-si gaseste cuvintele” dupa asasinarea fostului premier Shinzo Abe, impuscat mortal in timpul unui discurs de campanie la Nara, in vestul tarii, la varsta de 67 de ani. ”Ma rugam ca viata sa ii fie salvata, dar, cu toate acestea, am aflat…

- Politistii au descoperit mai multe posibile dispozitive explozive in timpul perchezitiei la locuinta atacatorului fostului premier japonez Shinzo Abe, iar agentia de presa NHK a relatat ca genistii se pregatesc sa efectueze o explozie controlata in incinta, potrivit BBC.

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a transmis, dupa ce fostul premier japonez Shinzo Abe a fost impuscat la un eveniment electoral, ca „este de neconceput” sa se ajunga la tentative de asasinat in campaniile electorale.

- Pe 8 iulie, s-a produs o tentativa de asasinat asupra fostului premier japonez Shinzo Abe. Acesta se afla acum in stare de „stop cardiac și pulmonar” – așa cum se numește in Japonia moartea clinica, care poate fi confirmata doar de un medic autorizat. Ce se știe despre incident - in materialul TASS.…

- Shinzo Abe, fostul premier japonez, a fost impușcat, in aceasta dimineața, in timp ce susținea un discurs la un miting electoral, in orașul Nala. Momentul a fost surprins de televiziunea de stat. Potrivit CNN, Shinzo Abe a fost transportat la spital in stare critica.Polițiștii au arestat un barbat…