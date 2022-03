Mai mulți cercetatori japonezi au dezvoltat un dispozitiv foarte util pentru oamenii care au invins cancerul de esofag și care au ramas fara voce. Noul dispozitiv se numește Syrinx și le reda vocea supraviețuitorilor de cancer. Pentru pacienții care iși pierd capacitatea de a vorbi dupa o laringectomie, exista in prezent trei opțiuni de reabilitare a vorbirii, potrivit lui Yvonne Knapp, patolog de vorbire la Weill Cornell Medicine din New York City: electrolaringele tradițional, vorbirea esofagiana – o tehnica invațata in care aerul este inghițit in esofag și forțat inapoi, creand vibrații pe…