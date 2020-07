Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul International Olimpic ramane pe deplin angajat sa organizeze Jocurile Olimpice la Tokyo in anul 2021 si ia in calcul mai multe scenarii pentru ca aceasta competitie sa aiba loc in siguranta, a afirmat miercuri presedintele CIO, Thomas Bach, citat de Reuters. "Ramanem pe deplin…

- Un sondaj de opinie pe scara larga efectuat de Japan News Network (JNN) releva ca 77% dintre cei chestionati sunt de parere ca Jocurile Olimpice de a Tokyo “nu vor putea fi organizate” anul viitor, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Olimpiada din capitala Japoniei trebuia sa inceapa initial luna…

- Premierul Japoniei Shinzo Abe si-a reiterat dorinta ca Jocurile Olimpice de la Tokyo, amanate pentru 2021, sa se desfasoare in forma completa si a subliniat necesitatea dezvoltarii la timp a unui vaccin contra noului coronavirus, relateaza EFE. Shinzo Abe a facut aceste precizari cu prilejul…

- Președintele Comitetului Internațional Olimpic, Thomas Bach, au spus ca daca Jocurile Olimpice de la Tokyo nu se vor juca in vara anului 2021, vor fi anulate definitiv.Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost reprogramate pentru 2021, din cauza pandemiei de coronavirus, dar nedespașurarea evenimentului…

- Claudia Nechita a fost aproape de calificarea la Jocurile Olimpice din Japonia, dar pandemia de coronavirus a oprit concursul de la Londra exact cand pugilista mai avea un singur meci pana sa obțina biletul cel mare.Deși au trecut aproape doua luni de cand a boxat ultima oara intr-un concurs oficial,…

- Federația Internaționala de Natație a decis sa amane cu un an Campionatele Mondiale din 2021, pentru ca acestea sa nu se suprapuna cu Jocurile Olimpice de la Tokyo. Mondialele de natație ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 16 iulie-1 august la Fukuoka, in Japonia. Competiția cuprinde intreceri la…

- Editia 2021 a Campionatelor Mondiale de natatie de la Fukuoka (Japonia) a fost amanata cu un an, pentru perioada 13-19 mai 2022. Aceasta deciyie a fost luata pentru a evita suprapunerea cu JO 2020 de la Tokyo de anul viitor, a anuntat Federatia internationala de natatie ( FINA ). CM de natatie era programat…

- Jocurile Olimpice din 2020, gazduite de Japonia și amanate pentru 2021, vor fi anulate inainte sa fie amanate din nou, a anunțat Yoshiro Mori, președintele comitetului Tokyo 2020, care se ocupa de organizarea evenimentului sportiv, potrivit BBC.