- Cea mai varstnica persoana din lume, japoneza Kane Tanaka, a implinit 117 ani si si-a sarbatorit duminica ziua de nastere intr-un centru pentru persoane varstnice din Fukuoka, in sudul Japoniei, relateaza Reuters.

- Cea mai varstnica persoana din lume, japoneza Kane Tanaka, a implinit 117 ani si si-a sarbatorit duminica ziua de nastere intr-un centru pentru persoane varstnice din Fukuoka, in sudul Japoniei, relateaza Reuters. Tanaka a fost sarbatorita de membrii personalului si de prietenii ei de…

- O persoana si-a pierdut viata si doua sunt date disparute in urma alunecarilor de teren provocate vineri de ploile abundente care s-au abatut asupra Japoniei, la numai doua saptamani de la trecerea devastatoare a taifunului Hagibis, relateaza AFP. O femeie din 40 de ani a fost transportata…

- Reprezentativa Irlandei s-a calificat, sambata, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de rugby, impunandu-se cu scorul de 47-5, la Fukuoka, in fata selectionatei din Samoa, in grupa A a competitiei, potrivit news.ro.In ultimul meci din grupa se intalnesc, duminica, la Yokohama, echipele…

- Meciurile Anglia – Franta si Noua Zeelanda – Italia, care urmau sa se dispute sambata, la Yokohama si Toyota, au fost anulate de catre organizatorii Cupei Mondiale de rugby editia 2019, din cauza taifunului Hagibis care urmeaza sa se abata la sfarsitul saptamanii asupra regiunii Tokyo, informeaza AFP.…

- Organizatorii Cupei Mondiale de rugby au emis o avertizare meteorologica, luni, privind apropierea unui puternic taifun de coasta de sud-vest a Japoniei, care ar putea periclita disputarea a doua meciuri programate la finalul saptamanii, informeaza AFP, citata de agerpres.ro. Noi urmarim taifunul Hagibis,…