Pensiile cresc substantial in 2020. Impactul asupra economiei va fi puternic. Va fi un soc

Pensiile romanilor vor creste semnificativ in anul 2020, potrivit prevederilor Legii pensiilor, adoptata de Parlament in luna iunie si promulgata ulterior de presedintele Klaus Iohannis. Si asta in ciuda numeroaselor semnale… [citeste mai departe]