Janos Ader: Relaxarea restricţiilor în Ungaria depinde de ritmul vaccinării anti-COVID-19 Ungaria spera ca va fi in pozitia de a relaxa restrictiile impuse pentru limitarea raspandirii coronavirusului in luna mai daca vaccinarea locuitorilor ''inregistreaza progrese bune'', ceea ce ar avea ca rezultat ''inca o vara destul de reusita'' pentru turism, a afirmat presedintele ungar Janos Ader dupa reuniunea cu omologii sai din Grupul de la Visegrad, desfasurata miercuri la Varsovia, transmite MTI. ''Cu cat mai curand sunt livrate cantitati mai mari de vaccinuri, cu atat mai rapid vom putea ridica si restrictiile in turism'', a declarat Ader,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

