- ​Jannik Sinner este caștigatorul turneului ATP de la Viena. Italianul pregatit de Darren Cahill l-a invins in finala pe Daniil Medvedev, in urma unui meci decis in trei seturi, scor 7-6(7), 4-6, 6-3.

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev, nr.3 mondial si cap de serie nr.1, isi va apara titlul la turneul ATP de la Viena, dotat cu premii totale de 2.409.835 de euro, urmand sa-l intalneasca in finala pe italianul Jannik Sinner, favoritul nr.2 al competi

- La festivitatea de premiere de dupa finala turneului de la Beijing, caștigata de Jannik Sinner, 4 ATP, in fața lui Daniil Medvedev, 3 ATP, rusul pare ca ii smulge italianului o jucarie, apoi pleaca rapid. Ce s-a intamplat de fapt? O intamplare aparent neobișnuita, chiar revoltatoare pentru unii, a fost…

- Jannik Sinner l-a invins in premiera intr-un meci direct pe Daniil Medvedev, italianul reușind sa iși adjudece titlul la ATP Beijing dupa un duel caștigat in doua seturi, scor 7-6(2), 7-6(2).

- Jannik Sinner și-a trecut in CV al treilea titlu din acest sezon, italianul pregatit (și) de Darren Cahill triumfand la ATP Beijing (turneu de categorie 500). Dupa fix doua ore de meci intens, Sinner a bifat prima victorie dupa șase infrangeri consecutive contra lui Daniil Medvedev.

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev (3 ATP, favorit nr. 2) s-a calificat sambata in sferturile de finala ale turneului ATP 500 de la Beijing, dupa ce a trecut in optimi, in doua seturi, 7-6 (7/3), 6-3, de australianul Alex De Minaur (12 ATP).Rusul s-a impus dupa doua ore de joc, desi a comis 8…

- Jucatorul german de tenis Alexander Zverev, cap de serie numarul 12, s-a calificat, marti dimineata, in sferturi la US Open, ultimul grand slam al anului, potrivit news.ro.Zverev s-a impus in fata italianului Jannik Sinner, al saselea favorit, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3, dupa un meci care…

