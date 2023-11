Jannik Sinner este primul finalist la Turneul Campionilor

Stiri pe aceeasi tema

- Jannik Sinner este primul jucator italian din istorie care se califica in finala Turneului Campionilor, favoritul gazdelor trecand dupa un meci echilibrat și intens de Daniil Medvedev (scor 6-3, 6-7(4), 6-1).

- In semifinalele Turneului Campionilor 2023 s-au calificat primii patru favoriți, duelurile de vis de sambata urmand sa fie intre Jannik Sinner și Daniil Medvedev (de la ora 15:30), respectiv Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic (de la ora 22:00).

- Tenismanul sarb Novak Djokovic l-a invins pe polonezul Hubert Hurkacz, 7-6, 4-6, 6-1, intr-un meci disputat joi in Grupa Verde a Turneului Campionilor (ATP Finals), rezultat in urma caruia italianul Jannik Sinner s-a calificat in semifinalele acestei competitii ce are loc la Torino.Novak Djokovic,…

- Carlos Alcaraz a fost invins de germanul Alexander Zverev in trei seturi 6-7 (3/7), 6-3, 6-4, luni, in primul lor meci din Grupa Rosie a editiei 2023 a Turneului Campionilor, ce se desfasoara la Torino. Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, s-a inclinat dupa un meci de foarte bun nivel, care a durat doua…

- Daniil Medvedev - Andrey Rublev, meci contand pentru Grupa Rosie de la Turneul Campionilor, este programat, luni, 13 noiembrie, la Pala Alpitour din Torino, de la ora 22:05, si va fi transmis in direct de Eurosport 1.

- Novak Djokovic, numarul 1 mondial al tenisului masculin, a castigat duminica turneul ATP Masters 1.000 de la Paris-Bercy, invingandu-l in finala pe bulgarul Grigor Dimitrov in doua seturi, 6-4, 6-3. Cu acest succes, Djokovic a cucerit al saptelea titlu in sala pariziana si un al 40-lea la un turneu…

- Novak Djokovic, numarul 1 mondial al tenisului masculin, a castigat duminica turneul ATP Masters 1.000 de la Paris-Bercy, invingandu-l in finala pe bulgarul Grigor Dimitrov in doua seturi, 6-4, 6-3. Djokovic, afectat de un „virus la stomac” la inceputul saptamanii, a cucerit al saptelea titlu in sala…

- Italianul Jannik Sinner, 22 de ani, numarul 4 ATP, și-a asigurat prezența la Turneul Campionilor, dupa ce s-a calificat in turul 3 la Master-ul 1000 de la Shanghai, 7-6 (7), 6-2 cu Marcos Giron Patru jucatori au obținut pana acum calificarea la ATP Finals, ultimul mare turneu al sezonului, care se va…