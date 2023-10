Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Alcaraz, al doilea jucator al lumii, a fost invins, marți, in semifinalele turneului ATP 500 de la Beijing. Spaniolul in varsta de 20 de ani a cedat in doua seturi in fața lui Jannik Sinner (22 de ani, #7 ATP), scor 6-7 (4), 1-6, dupa o ora și 57 de minute de joc. Duelurile dintre Carlos Alcaraz…

- Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz s-a calificat in semifinalele turneului ATP 500 de la Beijing, dupa ce a trecut in sferturi de norvegianul Casper Ruud, in doua seturi, cu 6-4, 6-2. Alcaraz s-a impus dupa o ora si 45 de minute de joc si va evolua in penultimul act impotriva italianului Jannik Sinner…

- Carlos Alcaraz iși imbunatațește speranțele de a termina pentru al doilea an consecutiv pe locul 1 ATP, dupa ce l-a invins luni pe Casper Ruud cu 6-4, 6-2 la turneul de la Beijing și a ajuns in a 12-a semifinala a sezonului, informeaza Mediafax. Spaniolul a devenit primul jucator care a obținut…

- Carlos Alcaraz nu a avut probleme contra lui Lorenzo Musetti, fostul lider ATP cedand doar patru gameuri contra italianului (6-2, 6-2). Victoria i-a asigurat ibericului calificarea in sferturile ATP Beijing.

- Risto Radunovic va juca luni seara cel de-al 93-lea meci al sau in SuperLiga in tricoul FCSB și va deveni jucatorul strain numarul unu ca numar de prezențe, depașindu-l pe francezul Harlem Gnohere Dupa patru deplasari interne, FCSB se intoarce acasa. Iar luni seara, va juca pe Arena Naționala, contra…

- Andrei Ivan surprinde dupa victoria cu Dinamo. Jucatorul Universitații Craiova a avut un mesaj direct pentru Eugen Neagoe, dupa partida cu echipa din Ștefan cel Mare. Universitatea Craiova a reușit sa caștige duelul cu Dinamo, de pe stadionul „Arcul de Triumf”. Pentru echipa din Banie au marcat Ivan…

- Novak Djokovici s-a calificat vineri in finala de la Wimbledon 2023, dupa ce l-a invins in 3 seturi pe Jannik Sinner, scor 6-3, 6-4, 7-6 (4). Duminica, Nole joaca ultimul act contra spaniolului Carlos Alcaraz, numarul 1 mondial și singurul jucator capabil sa-l invinga pe sarb la momentul actual.In setul…

