- Daniil Medvedev (favorit 3) a câștigat primul sau titlu ATP al anului, dupa ce l-a învins pe Alexander Zverev (cap de serie nr. 4), scor 5-7, 6-4, 6-1, în finala Masters-ului de la Paris-Bercy. Rusul a avut nevoie de doua ore și șapte minute pentru a obține victoria.Chiar daca…

- ​​Rafael Nadal și Milos Raonic s-au calificat, vineri, în semifinalele Masters-ului de la Paris, dupa ce au obținut victorii în trei seturi împotriva lui Pablo Carreno, respectiv Ugo Humbert.Nadal a pierdut primul set al partidei, însa și-a respectat statutul de principal…

- Jucatoarele romane de tenis Jaqueline Cristian si Gabriela Ruse au castigat, vineri, titlul in proba de dublu a turneului ITF de la Istanbul, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce au trecut in finala de perechea Maia Lumsden (Marea Britanie)/Melis Sezer (Turcia), cu 6-3, 6-4, potrivit…

- Cluj-Napoca a ajuns in finala competitiei pentru titlul de Capitala Europeana a Inovarii 2020, insa n-a castigat. Cu toate acestea, a obtinut un premiu de 100.000 de euro, alaturi de alte patru orase europene. Titlul i-a revenit unei localitati din Belgia.

- Raluca Olaru (31 de ani, 55 WTA) și nemțoaica Anna-Lena Friedsam (26 de ani, 51 WTA la dublu) au fost invinse in finala turneului de dublu de la Roma. Cele doua au cedat in fața cuplului format din Su-Wei Hshieh și Barbora Strycova, scor 2-6, 2-6, dupa o ora și cinci minute de joc. Aflata la cea mai…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig a castigat primul sau titlu WTA din cariera, duminica, la Istanbul, competitie dotata cu premii totale de 225.500 de dolari, dupa ce a invins-o in finala pe canadianca Eugenie Bouchard, cu 2-6, 6-1, 7-6 (7-4). Patricia a reușit sa caștige doar dupa opt mingi de…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig (26 ani, 88 WTA) a caștigat duminica primul titlu WTA din cariera, dupa ce a invins-o in finala turneului WTA de la Istanbul, dotat cu premii totale de 225.

- Fundașul Cristi Manea (23 de ani) se antreneaza singur in aceasta perioada. Ciprioții de la Apollon nu l-au luat in lot și așteapta o oferta pentru internaționalul roman. Cristi Manea a fost cumparat de Apollon in 2015, de la Viitorul, dar nu a jucat niciun meci in Cipru. A fost constant imprumutat,…