Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si China au "obligatia" de a-si gestiona relatia in mod responsabil, in pofida "dezacordurilor importante" dintre ele, a declarat, duminica, la Beijing, secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, relateaza AFP si Reuters.

- Statele Unite si China au „obligatia” de a-si gestiona relatia in mod responsabil, in ciuda „dezacordurilor importante” dintre ele, a declarat, duminica, la Beijing, secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen. Ea spune ca sancțiunile impuse de SUA Chinei sunt motivate de rațiuni de securitate…

- Statele Unite si China au "obligatia" de a-si gestiona relatia in mod responsabil, in pofida "dezacordurilor importante" dintre ele, a declarat, duminica, la Beijing, secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres."Ambele natiuni au obligatia de a gestiona…

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, si premierul Chinei, Li Qiang, au exprimat sperante, vineri, in sensul imbunatatirii comunicarii si depasirii disensiunilor in cooperarea economica si comerciala, informeaza agentia The Associated Press, citata de Mediafax.In cursul reuniunii de la…

- Vizita indelung asteptata a lui Yellen face parte dintr-un efort al presedintelui Joe Biden de a aprofunda comunicarea intre cele mai mari doua economii ale lumii, de a stabiliza relatia si de a minimiza riscurile de erori atunci cand apar dezacorduri, a declarat oficialul american. Aceasta are loc…

- SUA au anuntat joi vanzarea de munitie si piese de schimb catre Taiwan in valoare de 440 de milioane de dolari, ca parte a sprijinului lor pentru aceasta insula autonoma revendicata de China, relateaza vineri AFP. Aceasta vanzare de armament de dimensiuni modeste nu largeste spectrul de arme americane…

- Mai mulți lideri de afaceri americani au subliniat importanța comerțului și investițiilor Chinei, transmițind un mesaj de speranța privind cooperarea China-SUA. Mesajele au fost transmise in cadrul unei intilniri intre Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, și reprezentanții Consiliului de…

- Directoarea generala a agentiei ONU, Audrey Azoulay, a transmis ca Statele Unite ale Americii au cerut oficial reintegrarea in UNESCO, informeaza AFP, potrivit Agerpres. SUA ieșise din Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura, in 2018, reproșand o poziție „anti-israeliana”.„Doresc…