Stiri pe aceeasi tema

- Janet Jackson sarbatorește astazi implinirea varstei de 52 de ani. Artista se mandrește cu o silueta impecabila și un ten perfect. Anul trecut, dupa ce a nascut, vedeta a reușit sa scape de cele 30 de kilograme caștigate in sarcina.

- Cu acest prilej, cantareata va oferi fanilor primul sau recital televizat din ultimii noua ani. Janet Jackson, in varsta de 51 de ani, este mezina familiei Jackson si, exceptandu-l pe Michael Jackson, este singura care s-a bucurat de succes in cariera solo, reusind sa vanda peste 100 de milioane…

- A fost parada de vedete in cluburile de pe litoral, in minivacanța de 1 mai. Delia nu a putut lipsi de la mega-petrecerea data in cel mai futurist club din Mamaia. Cantareața a facut show pe mese și a petrecut pana in zori, alaturi de soțul ei, Razvan Munteanu, și de mai mulți prieteni. (VEZI […] The…

- Minodora s-a pregatit ca la carte pentru paște. Ea le-a aratat fanilor cum și-a decorat casa. Cantareața de muzica de petrecere Minodora, care este casatorita și are un baiat , este foarte atenta la fiecare detaliu atunci cand este vorba despre vreo sarbatoare. Fie ca este Craciun sau paște, Minodora,…

- E celebra in toata lumea și mii de fani ii fredoneaza melodiile in timpul concertelor. Deși ar trebui sa fie un exemplu de bun-simț și decența, Janet Jackson n-a ținut cont de oamenii din jur și a facut un gest de-a dreptul dezgustator.