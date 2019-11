Stiri pe aceeasi tema

- A fost data spre adopție la varsta de 2 ani, a avut o copilarie grea și a trecut printr-o casnicie violenta. Aceasta este povestea trista a lui Emily Zamourka, in varsta de 52 de ani. A devenit un fenomen dupa ce a fost filmata in timp ce canta la metrou, in Los Angeles, o arie... Read More Post-ul…

- Sa ai prieteni din aceeași grupa de varsta este ca și cum ai merge la o gelaterie și ai comanda trei cupe de inghețata cu aceeași aroma. Exista un zvon potrivit caruia razboiul generațiilor este tot mai des intalnit in lumea noastra divizata. Brexit-ul este al parinților. Dezvoltatorii imobiliari sunt…

- Viteza cu care merg oamenii de peste 40 de ani constituie un indiciu al unui proces accelerat sau incetinit de imbatranire mintala si fizica, sugereaza oamenii de stiinta. Dupa ce au efectuat niste simple teste ale vitezei la mers, cercetatorii au putut masura cat de mult au imbatranit de fapt oamenii,…

- Andreea Antonescu a fost și ea in centrul atenției la nunta colegei sale de trupa, Andreea Balan. Cantareața a aparut alaturi de fiica ei, Sienna, in varsta de opt ani, care a devenit o domnișoara! Andreea Antonescu a ales sa poarte o rochie satinata de culoarea piersicii, pe care a accesorizat-o cu…

- Regizorul american Quentin Tarantino si sotia lui, actrita si cantareata israeliana Daniella Pick, asteapta primul lor copil. Cei doi au transmis ca sunt „extrem de incantati sa anunte ca asteapta un copil”, potrivit revistei People. Tarantino, in varsta de 56 de ani, s-a casatorit cu Daniella, mai…