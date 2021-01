Actrita si activista americana Jane Fonda, va primi un premiu pentru intreaga activitate in cadrul galei de decernare a Globurilor de Aur de luna viitoare, distinctia marcand o cariera de peste 60 de ani in film si televiziune, dar si in prima linie a unor probleme sociale, relateaza Reuters.



Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), care organizeaza Globurile de Aur, a anuntat marti ca Jane Fonda va primi prestigiosul premiu Cecil B. DeMille pentru intreaga activitate in cadrul ceremoniei care se va desfasura la 28 februarie.



"Talentul sau de netagaduit i-a adus…