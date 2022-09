Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul imunolog Anthony Fauci, principalul consilier al presedintelui american Joe Biden pe probleme legate de COVID-19 si care a devenit totodata imaginea luptei impotriva pandemiei de coronavirus in Statele Unite, a anuntat luni ca isi va parasi atributiile oficiale in luna decembrie a acestui an.

- Descoperirea virusului care provoaca poliomielita in canalizarile din New York arata ca acesta circula in orașul american, au avertizat vineri, 12 august, reprezentanții Departamentului de Sanatate, potrivit The New York Times . Anunțul vine la trei saptamani dupa ce un barbat din comitatul Rockland,…

- Simptomele de COVID-19 ale lui Joe Biden s-au ameliorat, a anuntat vineri medicul sau, la o zi dupa ce presedintele american a fost confirmat pozitiv la infectia cu noul coronavirus, a carui subvarianta BA.5, extrem de contagioasa, a declansat un noul val de cazuri in Statele Unite, transmite Reuters.…

- Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat, in timpul vizitei sale in Massachusetts, ca este bolnav de cancer. Mulți s-au grabit sa afirme ca liderul american a facut fie o noua gafa, fie un anunț sensibil privind starea sa de sanatate – in timpul unui discurs despre incalzirea globala in Massachusetts,…

- Guvernul american a comandat inca 2,5 milioane de doze de vaccin al companiei Bavarian Nordic impotriva focarelor de variola maimuței, a anunțat vineri Departamentul de Sanatate și Servicii Umane, citat de Reuters. Vaccinul a fost deja autorizat atat pentru variola, cat și pentru variola maimuței in…

- Cand vorbim de medicina curativa in Romania, de cativa ani, in anumite specialitati, medicii ne asigura ca putem beneficia de aceleasi tratamente medicale ca in oricare alta tara dezvoltata din lume. Diabetul, de exemplu, este tratat cu aceeasi medicatie ca in Franta, Germania sau Statele Unite. …

- Sucul de morcovi are o multime de beneficii pentru sanatate. Pe langa faptul ca imbunatateste vederea, aceasta bautura minune iti mentine inima sanatoasa si te protejeaza de cancer.