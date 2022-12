Jane Fonda anunță că a doua oară învinge cancerul Jane Fonda a anunțat recent pe contul Instagram ca boala de care sufera, cancerul sistemului limfatic este in remisie. ”Saptamana trecuta oncologul meu mi-a spus ca boala este in remisie și ca pot sa opresc chimio”, transmite Jane Fonda. ”Ma simt atat de binecuvantata, atat de norocoasa. Vreau sa va mulțumesc tuturor pentru rugaciunile și gandurile voastre. Sunt convinsa ca asta a jucat un rol in aceasta veste buna”, a adagat celebra actrița pe rețeaua socializare. Actrița anunța pe Instagram, in luna septembrie anul acesta, ca a inceput chimioteraia contra limfomului non-hodgkinien, un cancer… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

