- O bunica in varsta de 82 de ani din Caraș-Severin este acuzata și cautata de polițiști pentru trafic de droguri. Elena Mladin este data in urmarire de 5 ani de zile și este inca de negasit.

- La data de 16.10.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Maramures au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a unui inculpat, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc si mare risc.In cauza s a…

- Sase persoane au fost retinute pentru 24 de ore, fiind cercetate pentru trafic si detinere de droguri, in urma a 11 perchezitii facute de politistii de la Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Mehedinti, in judetele Mehedinti si Dolj, anunța news.ro.Potrivit unui comunicat de…

- Ieri, polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, sprijiniți de Brigada de Operațiuni Speciale Alba-Iulia si Brigada de Operațiuni Speciale Targu-Mureș, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T – S.T. Cluj-Napoca au efectuat 39 de percheziții domiciliare pe raza…

- In urma acestora 37 de persoane au fost arestate preventive, 65 retinute, iar fata de alte 60 s-a dispus masura arestului la domiciliu sau a controlului judiciar, a informat, azi, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. De asemenea, au fost dispuse masuri asiguratorii in valoare de peste 15 milioane…

- Un barbat din județul Mureș a fost arestat preventiv de procurorii DIICOT The post Barbat din Mureș, arestat preventiv pentru trafic de droguri! Procurorii DIICOT au descoperit la locuința acestuia o cultura de cannabis appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Barbat din Mureș, arestat…

- CONDAMNARE… Trimisi in judecata sub acuzatia de trafic de droguri in forma continuata si introducere in tara de droguri de risc, membrii familiei Bosnea, tata si fiica, scapa cu pedepse usoare. Astfel, Elena Bosnea a primit o pedeapsa de trei ani de inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei pe o…

- Polițiștii BCCO Alba Iulia au intevenit altaturi de colegii din Sibiu, pe raza orașului Cisnadie, județul Sibiu, unde au efectuat 4 percheziții domiciliare la persoane banuite ca ar fi procurat, deținut și comercializat substanțe cu efect psihoactiv. Acțiunea a avut loc joi 20 august. Potrivit IPJ Alba,…