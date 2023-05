Stiri pe aceeasi tema

- Cineasta Justine Triet l-a atacat pe Macron, dupa ce a luat trofeul la Festivalul de la Cannes. Ea il acuza pe președintele Macron ca țara a ajuns sa fie condusa de o putere care iși exercita dominația din ce in ce mai disprețuitor.

- Germania urmeaza sa isi mute un sistem de aparare PATRIOT din Slovacia in Lituania, pentru a apara summitul NATO programat in iulie la Vilnius, anunta Ministerul german al Apararii, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Germania a stationat doua sisteme de tip Patriot in Slovacia si trei in Polonia…

- Hasibe Kayaroglu spera ca alegerile prezidențiale din Turcia vor aduce schimbari. In schimb, cu puțin inainte de turul doi de scrutin de duminica, studentul la inginerie se gandește mai mult ca oricand sa se mute in strainatate.

- Mihai Tudose a fost intrebat, sambata, la Prima TV, despre faptul ca ministrul Agriculturii, Petre Daea, este criticat de europarlamentarul Dacian Ciolos pentru ca nu a negociat cum trebuie la Bruxelles si fermierii romani au primit compensatii de doar 10 milioane de euro. “El, care atunci cand a fost…

- ROMEXPO organizeaza, in perioada 23 - 26 martie, targul cu tematica home&deco TotulPentruCasaTa2023, un eveniment care prezinta atat evolutia sectorului home & deco, cat si trendurile anului in aceasta industrie.Potrivit organizatorilor, peste 150 de companii, din 14 tari (Austria, Bulgaria,…

- In timp ce Turcia intra in maratonul electoral pentru alegerile prezidențiale și parlamentare, interesul presei internaționale pentru evoluțiile politice din țara crește. Recent, intr-un comentariu din publicația britanica Daily Mail s-a atras atenția asupra faptului ca sprijinul pentru președintele…

- Marile tragedii ne trezesc pe moment, dar apoi sistemul amorteste la loc. De o luna, dupa cutremurele din Turcia, Siria si apoi Gorj, autoritatile anunta masuri fara precedent in caz de seism. In realitate, avem doar cateva zeci de cladiri consolidate si zeci de mii de oameni sunt in pericol de moarte.…