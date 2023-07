Stiri pe aceeasi tema

- Actrița și cantareața Jane Birkin s-a stins din viața la 76 de ani, veste ce a indoliat o lume intreaga. Aceasta a trait o viața tumultoasa, fiind implicata și intr-o relație unde a existat violența. Viața ei a inspirat un designer cunoscut și astfel, a fost creata celebra geanta Hermes-Birkin, adorata…

- Cantareața și actrița Jane Birkin a murit la varsta de 76 de ani, conform presei franceze. Vedeta era cunoscuta pentru relația profesionala și personala cu muzicianul Serge Gainsbourg și era considerata un model in materie de stil.

- Actrița și cantareața britanica Jane Birkin a fost gasita moarta in casa ei din Paris, au informat duminica ziarul Le Parisien și televiziunea BFM, citand persoane apropiate ei, scrie Reuters.

- Lidia Buble a fost jefuita și a ramas fara mai multe genți scumpe, dar și bijuterii cu diamante. Cunoscuta cantareața marturisește ca pierderea este de aproape 20.000 de euro.Intr-o ediție a emisiunii „Teo Show”, difuzata duminica aceasta la Kanal D, artista Lidia Buble a dezvaluit detalii neașteptate…

- Celebra cantareața, Coco Lee, nascuta in Hong Kong și-a pus capat zilelor, la varsta de 48 de ani. Artista a devenit cunoscuta dupa ce și-a „imprumutat” vocea lui Mulan, in versiunea in mandarina a filmului Disney cu același nume. Au urmat dupa aceea mai multe colaborari de succes. A murit cantareața…

- O fata de 16 ani din Franta a murit luna trecuta in timp ce incerca sa faca o provocare virala pe TikTok - „scarf game" (n.r. - „jocul esarfei). Cazul ei nu este unul singular. Christy Sibali Dominique Gloire Gassaille, care a crescut in Republica Democrata Congo, se afla acasa atunci cand a incercat…

- "Cu mare tristete familia lui Clive Barker anunta ca el a decedat pe 10 iunie, dupa ce a condus o curajoasa batalie impotriva dementei care i-a afectat corpul", o boala neuro-degenerativa, se arata intr-un comunicat.Barker a fost numit selectioner al "Bafana Bafana" ("Baietii" in dialect zulu) in 1994,…

- Astrud Gilberto, cantareața care a devenit celebra la inceputul anilor '60 pentru interpretarea emblematicei piese bossa nova "The Girl from Ipanema", a murit la varsta de 83 de ani, scrie The Guardian.