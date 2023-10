Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Timofte, un jandarm montan dambovițean, a participat weekend-ul trecut la Campionatul Național de Maraton Masters, secțiune a Maratonului Internațional București, devenind campion național! Ionuț a participat la categoria masculin +35 ani, proba de 42,195 km, obținand un timp de 2 ore 56 de minute…

- Plutonierul-adjutant Ionuț Timofte a devenit campion național la maraton, la sfarșitul saptamanii trecute. Subofițetul a participat la Campionatul Național de Maraton Masters, care s-a desfașurat duminica, 15 octombrie, in cadrul Maratonului Internațional București. Jandarmul montan a intrat in concurs…

- Rezultate de excepție pentru sportivii de la CS Targoviște la ediția din acest an a Campionatului Național de Karate Shito Ryu Tradițional pentru copii, cadeți, juniori, U21 și seniori, gazduit de Sala Sporturilor „Traian” din Ramnicu Valcea. La capatul unor evoluții pe masura, sportivii antrenați de…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Dambovița, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au reținut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanța, doua tinere de 23 și 24 de ani, din București. Pe…

- Petruța Iugulescu, arbitru asistent FIFA cu o cariera impresionanta (are la activ doua finale feminine de UEFA Champions League in care a fost prezenta), s-a mutat, din aceasta saptamana, in cadrul Comisiei Județene de Arbitri Prahova! Iugulescu (originara din Dambovița, nascuta in 1979)a cerut transferul…

- Sorana Cirstea a fost eliminata in primul tur atat la simplu, cat și in proba de dublu a turneului WTA 1000 de la Beijing (China). Jucatoarea romana a facut tandem cu Bethanie Mattek (SUA), pierzand contra echipei Hao-Ching Chan (China) și Giuliana Olmos (Mexic), scor 3-6, 4-6. Dupa ce a facut spectacol…

- Medalie importanta cucerita de un sportiv de la CS Targoviște la Campionatul Național de judo Ne Waza (lupta la sol), gazduit de Sala Sporturilor din Drobeta Turnu Severin, in perioada 22-23 septembrie. Dupa o serie de evoluții foarte bune pe durata intrecerii, Andrada Dinu a reușit sa obțina medalia…

- Pasionat de ciclism, locotenent-colonel George Dragoș Dedu, component in cadrul BikeXpert Racing Team a obținut un rezultat notabil la concursul anual “Cheia MTB Challenge” – tura lunga “2 munți”, clasandu-se pe locul I, la categoria Master 2 (40 – 49 de ani). Concursul de mountainbike s-a desfașurat…