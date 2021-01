Stiri pe aceeasi tema

- DINAMO. Suporterii acționari din proiectul socios „Doar Dinamo București” au emis astazi un nou comunicat, dupa dezvaluirile facute de Gazeta Sporturilor despre ultima mișcare a lui Pablo Cortacero, care a prezentat un document prin care ar imprumuta 1,5 milioane de euro pentru Dinamo de la o companie…

- O familie de romani din Olanda este disperata, dupa ce fetița lor de doar trei ani a fost rapita chiar de catre nașii ei de botez, tot un cuplu de romani, din Oradea. Parinții cer ajutorul autoritaților, deși chiar ei au permis plecarea din țara a minorei.

- Recent solistul a spus intr-o emisiune de televiziune ca desparțirea de Raluca se va desfașura in cel mai discret și amiabil mod cu putința. Insa lucrurile nu vor sta chiar așa dovada solicitarea in instanța depusa de Raluca Pastrama pe numele lui Pepe, rol la Judecatoria sectorului 2, avand ca obiect…

- Adrian Vasile, antrenorul lui CSM București, a analizat egalul inregistrat de „tigroaice” in fața lui Krim Ljubljana, scor 22-22. Tehnicianul e foarte nemulțumit de situația financiara delicata de la CSM București: jucatoarele sunt in continuare neplatite, iar Adi Vasile a solicitat ajutorul autoritaților,…

- Studenții de la Universitatea de Medicina și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca anunța ca sunt implicați in doua noi inițiative destinate gestionarii epidemiei de SARS-CoV-2. Astfel, viitorii medici s-au alaturat echipei de voluntari din cadrul DSP Cluj și, in paralel, organizeaza o campanie…

- Are parte de un succes de proprortii in mediul online, este prima vloggerita din Romaia cu 1 milion de urmaritori pe Instagram. Are si un cont de Youtube de aproape un milion de abonati, dar curand ne-a anuntat ca schinba strategia, va avea un altfel de content pe paginile sale din mediul online.

- Psihoterapia inseamna mult mai mult decat sa stai pe o canapea. Exista multe conceptii gresite despre ceea ce inseamna sa stai de vorba cu un psiholog. Nevoia de a vorbi despre emotii este deseori vazuta ca ceva amuzant, slab sau rusinos. Acesta este adesea motivul pentru care oamenii renunta sa mai…

- Un babat de 50 de ani, infectat cu coronavirus de tip nou a incercat sa fuga din spitalul central din Tighina. Absența pacientului a fost observata de medicul de garda al secției de boli infecțioase al aceluiași spital. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 01:00 noaptea.