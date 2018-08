Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane, spune, in interviul pentru Kamikaze, ca nu el a fost comandantul actiunii din 10 august din Piata Victoriei, ca pana in jurul orei 23.00 brigada speciala nu a intervenit deloc si ca ordinul de evacuare a pietei s-a primit in momentul…

- "Suntem solidari cu doamna jandarm care a suferit o agresiune care nu are nicio scuza. Acei huligani si derbedei trebuie sa fie identificati si sa suporte consecintele legii. Nu este niciun dubiu din aceasta perspectiva. Este foarte grav si explicatiile au fost de-a dreptul jenante, cum unii jandarmii…

- Un jandarm este in pericol sa fie infectat cu HIV dupa ce a imobilizat un om al strazii care l-a ranit. Ulterior a aflat ca acesta era purtator al virusului. Incidentul a avut loc joi seara in București iar jandarmul a fost dus de urgența la spital, pentru tratament profilactic. Jandarmul este in pericol…

- Primaria Capitalei cauta soluții pentru autorizarea mitingului romanilor din diaspora, programat pentru 10 august. Luni, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, va avea o intalnire cu sefii Jandarmeriei, SRI, SIE, Prefectura Capitalei, Politia Rutiera, Directia Generala de Politie a Municipiului…

- Comunitatea “Corupția Ucide” anunța ca un nou protest va avea loc in Piața Victoriei, pe 21 iunie. Evenimentul, intitulat “Noi NU plecam. VOI plecați!”, a fost anunțat pe pagina de Facebook a comunitații . “Azi ne vedem din nou, uniți impotriva abuzurilor unei puteri care nu mai ține cont de cetațeni,…

- Jandarmeria Bucuresti a facut precizari cu privire la ridicarea jurnalistului german Paul Wagner. Forțele de ordine spun ca jurnalistul a forțat dispozitivul și nu a prezentat acte oficiale care sa ateste calitatea de jurnalist. Jandarmeria București a facut precizari cu privire la faptul ca au ridicat…

- Opt persoane, printre care si Paul Arne Wagner, un jurnalist german stabilit de doi ani in Romania, au fost ridicate de jandarmi si duse la Politie, pe motiv ca au blocat traficul pe bulevardul Aviatorilor, la protestul de miercuri seara fata de modificarea Codului de procedura penala. El a povestit…