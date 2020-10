Stiri pe aceeasi tema

- Ricardo Aguirre și-a pierdut tatal și alți sapte membri ai familiei, care au murit dupa ce s-au infectat cu noul coronavirus. Pandemia i-a distrus afacerea și i-a imbolnavit și pe el, pe soția sa insarcinata și pe doi dintre copiii sai. "Ma simt atat de neputincios. Sunt furios ca nu am putut…

- Opt membri ai aceleiași familii din Statele Unite și-au pierdut viața dupa ce s-au infectat cu COVID-19. Acestia erau foarte precauți și atenți la regulile de sanatate, potrivit CNN . In plus, afacerea familiei, prospera pana la inceputul pandemiei, a dat faliment. Cei ramași in viața se descurca cu…

- Medicul Adina Alberts a primit o veste foarte trista in plina pandemie. Fostul ei sot, bancherul George Alberts, in varsta de 66 de ani, a murit dupa ce a fost infectat cu coronavirus. Barbatul s-a stins din viata pe 9 octombrie, pe un pat de spital de la Institutul "Matei Bals".Adina Alberts…

- „Astazi (miercuri-n.r.) a plecat prea devreme dintre noi, rapus de virusul SARS-CoV-2, un om extaordinar si un colaborator apropiat al Institutiei Prefectului Judetul Timis, Parintele Radu Cosmin Bogdan, preotul militar al Garnizoanei Timisoara", a transmis Prefectura judetului Timis pe pagina de Facebook.…

- O profesoara care preda la Colegiul Economic din Buzau a fost depistata cu coronavirus. DSP Buzau a evaluat situația de la Colegiul Economic și a decis sa propuna Comitetului Județean pentru Situații de Urgența ca unitatea sa treaca in scenariul roșu. Pana la o decizie finala a CJSU, cursurile se vor…

- Arhiepiscopia Timișoarei anunța ca preotul militar Radu-Cosmin Bogdan a murit. Tanarul preot a murit astazi, in 23 septembrie. Preotul era infectat cu Covid-19, iar in urma cu aproape doua saptamani cei de la Spitalul Militar Timișoara faceau apel la cei care s-au vindecat de coronavirus sa doneze plasma…

- Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, s-a incurcat miercuri, in timpul unui eveniment de campanie in statul Michigan, si a declarat ca 6.000 de militari au murit de coronavirus, cand de fapt cifra reala este de sapte, transmite joi EFE.Un membru al echipei de campanie a recunoscut…

- Seful Sectiei Neurologie II a Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, profesorul Ovidiu Bajenaru, a murit, a anuntat joi conducerea unitatii medicale. Medicul fusese internat in urma cu o saptamana la Institutul Matei Bals din Capitala, dupa ce se imbolnavise de Covid-19.