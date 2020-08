Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviste este prima echipa virtual retrogradata din Liga I de fotbal, dupa ce a fost invinsa de Politehnica Iasi cu scorul de 1-0 (0-0), duminica, in Copou, in etapa a 13-a a fazei play-out. Unicul gol al partidei a fost inscris de argentinianul Juan Pablo Passaglia (48 - penalty),…

- Partida dintre FC Voluntari si Dinamo, contand pentru etapa a 13-a play-out, se va disputa duminica, 2 august, cu incepere de la ora 21.30, anunta lpf.ro, relateaza news.ro.Citește și: Valeriu Argaseala, președintele FCSB: 'Ce sa mai ceara Dinamo? S-a discutat ca principiu' Celelalte…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat ca meciul dintre Academica Clinceni și Politehnica Iași, programat inițial pentru sambata, se va disputa duminica, de la ora 14.30, in cazul in care și cel de-al doilea test pentru COVID-19 al jucatorului de la Iași va fi negativ, informeaza Mediafax.Citește…

- Antrenorul echipei de fotbal Politehnica Iasi, Mircea Rednic, spera ca formatia din Copou sa recupereze, in partida cu Academica Clinceni, punctele pierdute cu Viitorul Constanta in etapa trecuta, scor 1-1. "Cu Clinceni ne asteapta un meci greu si sper ca punctele pe care le-am pierdut…

- Dinamo trebuia sa o infrunte azi pe Chindia Targoviște, de la ora 19:00, intr-o partida restanta din play-out, insa „cainii” intampina noi probleme din cauza pandemiei de coronavirus. Mai mulți jucatori au fost testați pozitiv cu COVID-19, iar meciul de azi a fost amanat, scrie Gazeta Sporturilor."Am…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a calificat in premiera in finala Cupei Romaniei la fotbal, joi seara, dupa ce a invins-o in deplasare pe Politehnica Iasi, cu scorul de 3-0 (1-0), pe Stadionul ''Emil Alexandrescu'' din Iasi, in mansa secunda a semifinalelor. Sepsi OSK, victorioasa in tur…

- Fanii dinamovisti au cumparat peste 7.000 de bilete la meciul cu Chindia Targoviste, primul de la reluarea Ligii I de fotbal, programat sa se desfasoare, sambata 13 iunie, fara spectatori, pe stadionul din Soseaua "Stefan cel Mare", a anuntat Asociatia Suporterilor "Peluza Catalin Hildan", pe pagina…

- bull; Competitia in Liga 1 se reia cu etapa a treia din play off play outLiga Profesionista de Fotbal a anuntat astazi programul primei etape de la reluarea competitiei in Liga 1.Dupa o pauza de mai bine de trei luni de la ultimul meci disputat pe 7 martie, 3 2 in deplasare cu Academica Clinceni , FC…