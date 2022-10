Jandarmii, umiliți în instanță. Ei spun ca au primit ordin să dea amenzi Instanțele au ajuns sa fie suprasolicitate din cauza proceselor de anulare a amenzilor din pandemie, vedeta acestora fiind Jandarmeria, care a dat sancțiuni pe banda rulanta. Jandarmii chemați in procese nu știu cum sa scape și le spun judecatorilor ca au primit ordin sa faca aceste lucruri. Cert este ca Jandarmeria pierde procesele in neștire, […] The post Jandarmii, umiliți in instanța. Ei spun ca au primit ordin sa dea amenzi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

