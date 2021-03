Jandarmii tulceni au desfasurat o actiune de donare de sange

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 11 martie, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea au desfasurat activitati de prevenire si informare la Scoala Generala nr.1 si Scoala Gheorghe Banea, din orasul Macin.In cadrul activitatilor, s au dezbatut urmatoarele teme: prevenirea delincventei juvenile si prevenirea…

- Activitati de informare la Scoala Gimnaziala Ion Luca Caragiale din Tulcea.Astazi, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea au desfasurat activitati de prevenire si informare la Scoala Gimnaziala Ion Luca Caragiale din municipiul Tulcea, in cadrul carora au dezbatut urmatoarele…

- Neintelegerile dintre doua femei din municipiul Tulcea, au declansat un conflict, fiind nevoie de interventia jandarmilor.Luni, 22 februarie, in jurul orei 22:00, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au fost sesizati de catre…

- Inspectorul sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea, colonel Bordei Ion, a fost vaccinat astazi, 16 februarie a.c., la Centrul Militar Judetean Tulcea, precizand ca este un gest de responsabilitate civica. Consider ca vaccinarea impotriva COVID 19 reprezinta un gest de responsabilitate civica,…

- O tanara in varsta de 27 ani aflata intr-o stare foarte grava, internata in secția de ATI la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia, are nevoie urgenta de sange grupa B pozitiv, au transmis reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina Alba. Persoanele care doresc sa o ajute sunt rugate sa vina…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților informeaza ca maine, 28 ianuarie, va demara primul program de donare de sange din 2021, in parteneriat cu Fundația Umanitara Nord 2001 și cu Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou”. Conform unui comunicat al Arhiepiscopiei, maine, incepand cu ora 10.00,…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea au fost sesizati prin intermediul Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, cu privire la doua infractiuni de furt. Avand in vedere cele constatate, jandarmii au intocmit pe numele barbatilor actele de sesizare necesare organelor…

- Trei barbati au incercat sa insele un barbat, folosind metoda „ghiulul”, ei fiind prinși de jandarmi pe drumul dintre Tulcea și Agighiol. Aceștia au oprit un barbat sub pretextul ca au ramas fara benzina și au cerut bani, oferind la schimb un inel de culoare galbena, potrivit Mediafax. Jandarmii…