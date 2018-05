Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Romana a dat dovada de un dezvoltat simț al umorului. Intr-un videoclip care a devenit rapid viral pe rețelele de socializare, mai mulți jandarmi inarmați sunt prezentați in timpul unei misiuni in care ofera protecție pentru o cutie de valori. Cand este deschis, coletul conținea doar doua…

- Inarmați cu arme, buna dispoziție și multa imaginație, Jandarmeria Romana a realizat un videoclip pe care l-a postat pe Facebook, alaturi de mesajul „Daca Ion Creanga ar fi trait in zilele noastre, Nica ar fi poftit indelung la cireșe #batalionul7”, care a fost imediat vizualizat de internauți.…

- „In ședința de astazi vom adopta o hotarare de guvern prin care vom suplimenta bugetul MAI din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului cu suma de 30 de milioane de lei pentru achiziționarea a 550 de autovehicule de catre Poliția Romana”, a declarat premierul, la inceputul ședinței Executivului.…

- Jandarmeria Romana implineste azi 168 de ani. In toata tara au avut loc ceremonii, exercitii de autoaparare si demonstratii de interventii in forta. Sefii structurii au vorbit insa si de lipsurile cu care se confrunta zi de zi angajatii.

- In acest an, pe 3 aprilie, se implinesc 168 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane. Infiintata prin ofis domnesc in 3 aprilie 1850 de catre domnitorul Grigore Alexandru Ghica, Jandarmeria Romana a devenit o institutie care si-a asumat de-a lungul timpului rolul de garant al sigurantei cetateanului,…

- La 3 aprilie 2018 se implinesc 168 de ani de la semnarea actului prin care domnitorul Grigore Alexandru Ghica a promulgat Legiuirea pentru Reformarea Corpului Slujitorilor in Jandarmi, document care marcheaza intemeierea Jandarmeriei Romane. ...

- Jandarmii au aplicat, in 2017, sanctiuni contraventionale in valoare de peste 37 de milioane de lei, dupa ce au constatat peste 16.000 de infractiuni, potrivit bilantului activitatii pe anul 2017 prezentat, miercuri, de seful Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucos. "Pe timpul misiunilor de ordine publica,…

