Jandarmii sătmăreni caută colegi! “Daca iți dorești un mediu de munca dinamic, unde vei invața multe lucruri noi este momentul sa alegi cariera de jandarm. Avem pregatite 25 de posturi pentru incadrare direct din sursa externa. Toate detaliile privind condițiile ce trebuie indeplinite, formularele și modelele documentelor constitutive ale dosarului de inscriere, informații referitoare la probele de concurs, tematica […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

