Jandarmii montani din Rodna intervin in sprijinul pompierilor.

- Incendiul izbucnit joi dupa-amiaza intr-o padure din Muntii Rodnei, pe Valea Cobasel, a mistuit aproximativ trei hectare, iar pompierii militari și voluntarii au ramas in zona pana noaptea, la ora 01.30, pentru localizarea și stingerea focului, a transmis vineri (ISU) Bistrita-Nasaud, citat de Agerpres.…

- Incendiul izbucnit joi dupa-masa intr-o padure din Muntii Rodnei, situata pe raza comunei Sant, se intinde pe aproximativ doua hectare, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). Zona una este greu accesibila, iar fortele de interventie au fost suplimentate treptat.…

- Jandarmii montani gorjeni au participat la o activitate organizata pentru copiii sportivi din cadrul Clubului Budo Kan Karate Targu Jiu, aflați intr-un stagiu de pregatire in zona montana Ranca. 1 de 5 Jandarmii montani impreuna cu antrenorii și cei 50 de copii cu varste intre 4 și 21 de ani din cadrul…

- Sancțiuni contravenționale in valoare de 9.600 lei au fost constatate de jandarmii bistrițeni la sfarșit de saptamana, informeaza IJJ Bistrița-Nasaud. Efectivele de ordine publica din cadrul Jandarmeriei bistrițene au actionat zilnic pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale de natura penala…

- In mini-vacanța de Rusalii, mai mulți bistrițeni au platit scump un picnic la Colibița. Asta dupa ce au intrat in padure și au facut gratare. Jandarmii montani care patrulau in zona i-au ars la buzunare. Jandarmii montani de la Colibița au surprins mai mulți bistrițeni care au intrat in fondul forestier,…

- Unsprezece elevi din cadrul Scolii Militare ,,Petru Rareș” Falticeni desfașoara in aceasta perioada un nou stagiu de practica in cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Nasaud. Elevii aflați in pregatire practica sunt din Bistrița-Nasaud și au fost admiși in urma sesiunii septembrie-octombrie…

- Narcisele din Muntii Rodnei au inflorit. Jandarmii montani din Rodna sunt prezenti in zona pentru a indruma si sprijini turistii care urca in poiana. Poiana cu narcise este situata pe versantul estic al muntelui Saca, are o suprafata de 5 hectare si reprezinta o poiana cu narcise (Narcissus angustifolius),…

- Doi turisti s-au ratacit pe un drum forestier din zona Slanic Moldova, județul Bacau, dupa ce au folosit Google Maps si au intrat cu masina intr-un sant. Cei doi au fost gasiti de jandarmii montani, care i-au ajutat sa scoata autovehiculul din sant... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.