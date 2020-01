Jandarmii montani au evacuat locatarii din blocul incendiat din Berca

Stiri pe aceeasi tema

- 31 de intervenții au avut pompierii buzoieni in noaptea de Revelion pana catre amiaza zilei de 1 ianuarie. Cea mai recenta intervenție a fost la amiaza cand au intervenit pentru stingerea unui incendiu la un apartament aflat la etajul 4 al unui bloc din Berca. Inițial au fost evacuate 20 de persoane…

- Jandarmii buzoieni, cu sprijinul Gruparii de Jandarmi Mobile Ploiești, impreuna cu efectivele structurilor județene ale M.A.I, vor asigura ordinea publica pe timpul manifestarilor organizate in municipiile Buzau și Ramnicu Sarat, dar și in localitațile Nehoiu, Patarlagele și Berca, la evenimente prilejuite…

- Defectiunea de la conducta de gaz ce a dus, joi seara, la evacuarea a peste 20 de locatari ai unui bloc din Zalau, a fost remediata, astfel incat oamenii se pot intoarce in apartamente, potrivit Agerpres.Citeste si: Pericol de explozie la Zalau - Locatarii unui bloc au fost evecuați"Interventia…

- Constantin Bondoc, locatarul uitat de luni pana joi in blocul de pe Vaida Voievod 1, imobil evacuat de doua ori, spune ca și-a petrecut ultimele zile inchis in casa. Pensionarul, care locuiește intr-unul dintre imobilele in care s-a facut dezinsecție și deratizare cu substanțe letale, și-a facut ieri…

- Dupa inca o noapte petrecuta in afara locuințelor, zeci de familii din "blocul morții" așteapta sa intre in apartamente. Experții au venit sa verifice apartamentele, cu aparatura mai performanta și au ajuns la concluzia ca nu mai e niciun pericol.

- Un pensionar care locuiește in blocul de pe strada Vaida Voievod 1 din Timișoara, unul dintre locurile in care s-a facut deratizare cu substanțe letale, spune ca a petrecut ultimele zile inchis in casa și autoritațile nu l-au anunțat ca trebuie sa evacueze pana joi dimineața. Barbatul locuiește in blocul…

- Barbatul a fost gasit dupa o noapte si o dimineata de cautari In dupa-amiaza zilei de vineri, 8 noiembrie, in jurul orei 19.00, prin intermediul S.N.U.A.U. 112, jandarmii au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat de 47 de ani, din Nehoiu, in timp ce se afla la cules de ghebe s-a ratacit […]…