- Echipa ”Doneaza sange, fii erou!” organizeaza in perioada 19-23 aprilie 2021 o campanie de donare de sange la Centrele de Transfuzie Sanguina din țara. In Alba Iulia, campania va avea loc la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, B-dul Revoluției 1989 nr. 23 (in incinta Spitalului Județean de Urgențe…

- In aceasta saptamana, jandarmii constanteni in colaborare cu Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta au organizat o actiune de donare de sange al carui obiectiv a fost refacerea rezervelor sanguine atat de necesare salvarii de vieti omenesti. In medie, din anul 2008, unul din sase jandarmi…

- Jandarmii maramureseni au plantat astazi 171 de stejari. Numarul nu este ales intamplator și reprezinta cei 171 de ani, care sunt sarbatoriti, anul acesta, de la inființarea Jandarmeriei Romane. Alaturi de jandarmi au fost reprezentanți ai Direcției Silvice Maramureș, ai Ocolului Silvic Tauții Magherauș,…

- „Suntem o echipa in scopul comun de a aduce speranța și incredere celor a caror viața depinde de un gest uman, acela de a dona sange, astfel ne-am alaturat din nou campaniei Doneaza sange, salveaza o viața! Pentru ca lipsa de sange se resimte in aceasta perioada am oferit ajutor celor care au nevoie,…

- Filiala ASCOR Alba Iulia se alatura campaniei naționale de donare de sange intitulata „Uniți pentru viața”. Evenimentul este organizat de Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Romani pentru a veni in sprijinul celor aflați in suferința. Astfel, cei care doresc sa doneze sange sunt invitați luni, 22…

- Peste 20 de clerici din Protoieria Drobeta Turnu Severin au venit in sprijinul semenilor și au donat marți sange la Centrul de Transfuzie Sanguina din Drobeta Turnu Severin. Acțiunea a fost cuprinsa in Campania „Doneaza sange, salveaza o viața!”, inițiata in urma cu cațiva ani in Patriarhia…

- Centrul de Transfuzie Sanguina Alba desfașoara incepand de joi o campanie de donare de sange „Salveaza viața, doneaza sange”, impreuna cu Arhiepiscopia Ortodoxa Alba Iulia și cu sprijinul IPS Irineu. Astfel, luna martie va fi „luna pentru viața”. Este a patra acțiune de acest fel la care participa preoți…

- Clujenii sunt chemați sa doneze sange, in condițiile in care numarul celor care se prezinta la Centrul de Transfuzie Sanguina e scazut și cererea venita din partea spitalelor din regiune este foarte mare.