- Un video postat pe Facebook de Costel Murgu a surprins momentul in care o familie intrata recent in țara prin PTF Nadlac refuza sa intre in centrul de carantina de pe strada Textiliștilor din Timișoara, Deși au declarat la vama ca vin din Anglia și li s-a pus in vedere ca vor intra in carantina instituționalizata,…

- Un barbat de 70 de ani din Timișoara confirmat cu coronavirus a fost luat cu forța din casa de pompieri și polițiști, dupa ce a fugit de la Spitalul Municipal. Barbatul a fost dus la spital și s-a ales și cu dosar penal.Barbatul a mers ieri la Unitatea de Primiri Urgențe aSpitalului Municipal din…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina vineri dupa-amiaza, in jurul orei 16.30, la un accident rutier, autoturism rasturnat in afara parții carosabile... The post Accident in apropiere de Timisoara. O soferita a scapat masina de sub control si s-a rasturnat appeared first on Renasterea banateana…

- Nicio schimbare in Timișoara. Acum trei zile, sesizam ca pe strazile din Timișoara, in plina stare de urgența, cu Poliția, Jandarmeria și Armata mobilizate pe strazi migranții ilegali se plimba relaxați pe strazi, cu ghiozdanele cu haine in spate. Oamenii legii nu ii vad, nici nu ii amendeaza și…

- O familie care a ramas cu mașina blocata in șanț, cu mașina de teren, in apropiere de Domeniul Schiabil Șureanu, a fost salvata de jandarmii montani din Alba. Incidentul s-a petrecut duminica seara, scrie alba24.ro.Potrivit Jandarmeriei Alba, este vorba despre un copil de 9 ani, parinții acestuia și…

- Astazi in jurul orei 16.00, doua persoane din Timișoara au solicitat sprijinul jandarmilor montani, dupa ce au derapat cu mașina de tip SUV in șanț, la aproximativ 30 de metri de Postul de Jandarmi Montan Șugag. Jandarmii au intervenit cu ajutorul autovehiculului din dotare, iar mașina blocata in șanț…

- Aeroportul internațional Timișoara organizeaza un eveniment caritabil pentru o familie cu șapte copii, cu posibilitați materiale reduse. Evenimentul este unul de gatit, și va avea loc in data de 7 februarie. Vor fi 10 concurenți care vor gati pentru a ajuta aceasta familie numeroasa din Timișoara. Scopul…

- Un șofer a avut norocul sa scape fara nici o zgarietura dupa ce a fost lovit de tren, la o trecere la nivel din Timiș. Mașina pe care o conducea s-a facut praf iar locomotiva a fost serios avariata, astfel incat calatorii trenului au fost preluați de alta garnitura.Accidentul s-aprodus la trecerea peste…