- Cateva zeci de persoane s-au adunat miercuri seara in Piata Univeristatii din Bucuresti pentru a protesta impotriva restrictiilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. Dupa ora 20, oamenii au plecat in marș catre Piața Victoriei. Protestatarii au venit cu bannere, vuvuzele, nu purtau…

- Jandarmeria Romana a anunțat ca, pana la acest moment, au fost aplicate organizatorilor și participanților la protestele anti-restricții, de marți seara, 644 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de peste 368.350 de lei. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a spus ca pe langa amenzile date…

- Jandarmeria Romana a anunțat, marți, ca, in urma protestelor care au avut loc in țara, au fost aplicate organizatorilor și participanților 650 sancțiuni contravenționale, in valoare totala de peste 400.000 de lei. Jandarmii au asigurat masurile de ordine și siguranța a participanților la protestele…

- Sute de romani nemulțumiți de noile restricții au reluat, in mai multe orașe din țara, protestele incepute duminica. In București, un participant la protestul anti-restrictii, in desfasurare luni dupa-amiaza in Bucuresti, la Piata Universitatii, a fost ridicat de jandarmi si bagat in duba, pentru a…

- Premierul Florin Cițu sfideaza industria hotelurilor și restaurantelor, dar și protestatarii care au ieșit in strada in ultimele saptamani. El spune ca nu ințelege de ce protesteaza sindicatele, in condițiile in care in 2021 se pastreaza același nivel de salarizare ca in 2020, iar industria HoReCa ar…

- Scandal intre polițiștii care protesteaza, miercuri, la Cotroceni și dispozitivul de jandarmi. Aceștia i-au amendat pe colegii lor din MAI și i-au bagat intr-un țarc, ca sa nu mai ocupe strada și trotuarul. Polițiștii au ieșit in strada și ieri, și azi, nemulțumiți ca nu li se recalculeaza salariile.…

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) l-a sancționat cu amenda de 5.000 de lei pe deputatul USR Iulian Bulai pentru o postare pe Facebook in care a scris ca Fecioara Maria a fost o ”mama surogat”. Bulai a fost sancționat pentru postarea considerata ”denigratoare, ofensatoare la adresa…

- Doi din trei romani (67%) utilizeaza produse si servicii bancare de orice fel, precum conturi curente, carduri, credite, depozite si efectueaza plati, potrivit studiului ”Digitalizarea sistemului bancar in perceptia romanilor”, comandat de Asociatia Romana a Bancilor. In 2017, gradul de incluziune financiara…