- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri, ca nimeni nu este mai presus de lege, de aceea inclusiv miniștrii Vlad Voiculescu și Raluca Turcan pot fi sancționați pentru nepurtarea maștii in spațiile publice. “Am spus de fiecare data și o repet ca nu sunt adeptul sancțiunii de dragul sancțiunii.…

- Jandarmeria Romana a anunțat, marți, ca, in urma protestelor care au avut loc in țara, au fost aplicate organizatorilor și participanților 650 sancțiuni contravenționale, in valoare totala de peste 400.000 de lei. Jandarmii au asigurat masurile de ordine și siguranța a participanților la protestele…

- Sute de romani nemulțumiți de noile restricții au reluat, in mai multe orașe din țara, protestele incepute duminica. In București, un participant la protestul anti-restrictii, in desfasurare luni dupa-amiaza in Bucuresti, la Piata Universitatii, a fost ridicat de jandarmi si bagat in duba, pentru a…

- Restaurantele și barurile, care incalca restricțiile anti-Covid, s-ar putea trezi cu activitatea suspendata. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, luni, ca va solicita conducerii PNL sa propuna in coaliție introducerea pe agenda Parlamentului a unui proiect care sa prevada suspendarea activitații…

- Jandarmeria a anunțat ca a aplicat 30 de amenzi, in valoare totala de 29.950 de lei, organizatorilor manifestațiilor de sambata din București, la care au participat cateva mii de persoane. Oficialii susțin ca se fac verificari pentru identificarea și a altor persoane care au incalcat normele legale…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca a dispus declansarea la nivelul structurilor Politiei Romane a unui proces de reanaliza a petitiilor si sesizarilor fara caracter penal, care au fost inregistrate in ultimele 24 de luni. “Am dispus declansarea la nivelul tuturor structurilor Politiei…

- Ministrul de interne, Lucian Bode, a declarat ca forțele de intervenție au acționat imediat pentru stingerea incendiului și evacuarea bolnavilor. “Din pacate, avem 4 victime și transmit condoleanțe familiilor. In acest moment, 42 de pacienți sunt relocați la alte spitale și 60 au fost relocați in incinta…

- Corpul de control al ministrului de interne face verificari la Jandarmerie pentru a elucida modul in care instituția a ajuns sa ii ofere lui Alexandru Cumpanașu protecție și un autoturism de lux in 2019, au declarat pentru G4Media.ro surse din Jandarmerie. Ancheta Corpului de control a fost declanșata…