- Jandarmeria Bucuresti a aplicat, duminica, amenzi de 7.000 de lei unor protestatari din Piata Victoriei pentru nerespectarea masurilor de prevenire si combatere a pandemiei de COVID 19.Potrivit datelor comunicate de Directia Generala de Jandarmi a municipiului Bucuresti, echipele de dialog ale Jandarmeriei…

- Jandarmeria Bucuresti a aplicat, duminica, amenzi de 7.000 de lei unora dintre protestatarii din Piata Victoriei pentru nerespectarea masurilor de prevenire si combatere a pandemiei de COVID-19, iar o persoana a fost sanctionata pentru folosirea unei drone in zona mentionata. Potrivit datelor comunicate…

- Cateva zeci persoane s-au adunat, duminica dupa amiaza, in Piata Victoriei din Bucuresti pentru a protesta fata de noile masuri luate de Guvern in cazu COVID, care ar urma sa intre in vigoare luni. Unii dintre manifestanti s-au aratat nemulțumiți de obligativitatea purtarii mastii de protectie, iar…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat, duminica, la Antena 3, ca ii roaga pe jandarmii aflați in Piața Victoriei sa iși pastreze calmul in contextul protestului din fața Guvernului. El a catalogat ca fiind „o prostie” o eventuala confiscare a boxelor, dupa o scurta altercație intre jandarmi…

- Mai multe persoane protesteaza duminica seara in Piata Victoriei, in fata sediului Guvernului, fata de noile masuri si restrictii anuntate de Executiv pentru combaterea raspandirii COVID-19. Protestatarii isi exprima dezacordul atat fata de obligativitatea purtarii mastilor de protectie, cat si impotriva…

- UPDATE A fost nevoie de o intervenție rapida, ferma a jandarmilor, deoarece suporterii refugiați in garnitura de metrou aveau asupra lor obiecte contondente, arme albe, explica Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei. „Premergator acestui eveniment sportiv au existat mai multe…

- Protestatarii din Piața Victoriei se revolta, dupa ce in urma cu puțin timp pompierii au ajuns la fața locului. Protestatarii susțin ca jandarmii au sunat la 112 și au cerut ISU sa vina la fața locului, pentru a le confisca benzina pe care o au cu ei. Jandarmii susțin ca protestatarii nu au voie…

- E scandal in Piața Victoriei, acolo unde zeci de protestatari au inpotat in corturi dupa protestele din weekend. Oamenii anunța ca mișcarea de strada nu e contra masurilor luate in pandamie și nu sunt impotriva obligației de a purta maști, insa spun ca sunt suparați pe clasa politica ce conduce Romania…