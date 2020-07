Jandarmii gorjeni au donat sânge Jandarmii gorjeni s-au alaturat voluntar campaniei naționale de donare de sange, intrucat in spațiul public s-au inmulțit apelurile de implicare voluntara și ajutorare a semenilor aflați in suferința, pentru care un strop de sange inseamna salvarea vieții. Actiunea de donare organizata in zilele de 15 si 16 iulie, in colaborare cu Centrul de Tranfuzii Sanguine Targu Jiu, a reunit atat jandarmii, cat si prietenii si vecinii acestora, care s-au alaturat acestui demers si au donat sange. Jandarmii gorjeni ca parte a comunitații au participat constant la campanii de donare, in efortul comun de… Citeste articolul mai departe pe accestv.ro…

Sursa articol si foto: accestv.ro

