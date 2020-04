Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi cai lasați liberi pe strada au fost observați, sambata dimineața, la intrare in comuna Florești.Animalele se plimbau libere pe strada, in zona Muzeului Apei, incurcand traficul.Șoferul care a realizat fotografia a precizat ca a sunat și la 112.Foto: Facebook Info Trafic jud Cluj

- Amenda a fost confirmata de poliție, care a oferit și mai multe detalii privind sancționarea batranei, care statea in fața blocului, conform dejeanul.ro. Conform reprezentanților IPJ Cluj, femeia a fost amendata in data de 4 aprilie, dupa ce a fost identificata pe strada fara adeverința și in afara…

- Șoferul unui BMW a fost filmat pe Calea Florești, in dreptul fostului magazin Billa, trecand cu viteza de semaforul care arata roșu.Șoferul nici macar nu a schițat o urma de franare, cu toate ca ceilalți participanți la trafic au oprit. Drumurile sunt libere in aceste zile, iar unii vitezomani simt…

- Doi barbați, tata și fiu, s-au luat la bataie in colonia de romi din Florești, in cursul zilei de duminica.Polițiștii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Florești au fost sesizați la ora 14.30, despre faptul ca, pe strada Tudor Vladimirescu, din localitatea Florești, județul Cluj, a avut loc o bataie…

- Politistii din Botosani, alaturi de jandarmi, politisti locali, dar si militari, au efectuat, joi dupa-amiaza, o actiune de verificare a respectarii restrictiilor impuse prin ordonantele militare in cartierul ''Parcul Tineretului'', potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- FOTO – Arhiva Un accident de circulație, soldat cu o persoana ranita, a avut loc in marți seara, in jurul orei 22:10, in municipiul Dej. Din primele informații, in accidentul produs pe strada Libertații din Dej au fost implicate doua autovehicule, iar in urma impactului o persoana a fost ranita, posibil…

- Mai multe persoane din județele Alba, Cluj și Hunedoara, care au venit la schi la domeniul schiabil Șureanu, au fost sprijinite de jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Alba, care asigura masurile de ordine publica la competiția organizata pe domeniul schiabil-Cupa de schi Șureanu, ediția…

- * Echipa feminina de tenis a Romaniei va evolua cu Italia in play-off-ul de mentinere in Grupa Mondiala a Fed Cup, intalnirea fiind programata in tara noastra in perioada 17-18 aprilie. In cazul in care va castiga acest play-off, Romania va juca si in 2021 in calificarile la Finalele Fed Cup de la Budapesta.…