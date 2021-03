Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi jandarmi brasoveni au participat la o petrecere cu ocazia trecerii in rezerva a unui șef, fara respectarea normelor de protectie anti-COVID. S-a constituit o comisie speciala care sa ancheteze ce s-a intamplat in unitate. "Filmare trucata la Gruparea Mobila de Jandarmi „ Burebista…

