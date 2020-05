Direcția de Sanatate Publica informeaza ca astazi, in județul Brașov, 19 persoane sunt in carantina și 1.761 de persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu. Doua persoane au fost transferate la centrul de carantina, sub paza, din cauza ca nu au respectat condițiile autoizolarii la domiciliu.■ Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Nicolae Titulescu”, Gruparea de Jandarmi Mobila „Burebista” și Poliția Locala și-au continuat misiunile, acționand integrat pentru prevenirea și limitarea raspandirii COVID-19, precum și pentru asigurarea ordinii și siguranței…