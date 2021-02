Jandarmii din Alba au venit în sprijinul cetățenilor prin distribuirea de măști de protecție La sfarșitul saptamanii trecute, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ‘’Avram Iancu’’ Alba au imparțit maști de protecție cetațenilor ieșiți pe strada nepregatiți In urma acțiunilor desfașurate cu scopul de a preveni și limita infectarea cu noul coronavirus, jandarmii aflați in serviciu au sprijinit persoanele expuse, oferindu-le acestora maști de protecție și recomandarea de a se proteja pe ei dar și pe cei din jur. Pentru a evita creșterea numarului de infectari și a imbolnavirilor, facem apel la cetațeni sa respecte cu strictețe prevederile legale incidente și sa semnaleze… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

