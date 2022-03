Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ii atenționeaza pe fermierii care dau foc resturilor vegetale ca risca sa piarda subvențiile de la stat. In plus, aceștia pot fi sancționați cu amenda de autoritațile de mediu și de pompieri. Deja, angajații de la Mediu și ISU, impreuna cu polițiștii și jandarmii, fac verificari, la sange,…

- Luna martie a adus o creștere semnificativa a numarului de incedii produse la vegetația uscata. Doar in ultimele 24 de ore, pompierii bacauani au intervenit in 7 astfel de situații in care au fost afectate aproximativ 160 de hectare. In prima jumatate a lunii martie, Inspectoratul pentru Situații de…

- In aceasta dimineața, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau au fost prezenti la „Cafeneaua meseriilor „, activitate desfașurata in cantina Liceului Tehnologic „Alexandru Vlahuța” din localitatea Podu Turcului. Jandarmii le-au adus la cunoștința elevilor…

- Membrii Grupului operativ de lucru din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacau s-au intalnit astazi pentru a pune la punct modalitațile concrete de sprijin și intervenție pentru asigurarea protecției drepturilor acestor copii. Grupul operativ este alcatuit din reprezentanți ai D.G.A.S.P.C, componenta de protecție…

- Nu a fost solicitare 112, dar jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau au raspuns prezent, ca de fiecare data, la chemarea pentru donare de sange. Marea familie a Jandarmeriei Romane ramane un partener devotat in susținerea activitaților de promovare a donarilor de sange și a…

- Pasionații de legumicultura sunt incurajați sa participe la un proiect de promovare a mancarii sanatoase, cultivand boabe de fasole in spațiile proprii – gradina, sera, camp, terasa sau chiar pe balcon. Participanții vor primi, gratuit, boabe de fasole, urmand sa monitorizeze evoluția plantei pana la…

- Astazi, o parte din ajutoarele umanitare colectate la Centrul de Afaceri și Expoziții (122 de pachete) au fost distribuite chiar pe peronul garii, cetațenilor refugiați care au trecut prin orașul nostru. Aceștia se aflau in cursa feroviara speciala, care i-a preluat de la granița țarii și ii transporta…

- In perioada 21.01.2022 – 24.01.2022, pentru siguranța cetațenilor, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau vor fi mobilizați in misiuni de ordine și siguranța publica pe raza județului Bacau. Echipaje de jandarmerie vor fi la datorie atat independent…