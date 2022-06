Jandarmii băcăuani au dat 25 de amenzi de Rusalii In perioada minivacanței de Rusalii, peste 200 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau, au asigurat masuri de ordine publica la manifestarile religioase și cultural-artistice, organizate in spațiul public. De asemenea, jandarmii bacauani au fost prezenți in zona stațiunilor montane și pe traseele adiacente pentru informarea și indrumarea turiștilor. Efectivele de jandarmi, au […] Articolul Jandarmii bacauani au dat 25 de amenzi de Rusalii apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri dupa-amiaza, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau, aflat in misiune de patrulare in zona Valea Uzului din Darmanești, a observat pe luciul apei lacului de acumulare Poiana Uzului mai multe plute de culoare roșie, ce pareau a susține plase de pescuit ilegale. Jandarmii…

- „Curațam Romania ” au spus in aceasta dimineața jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau in „misiunea” de igienizare a albiei raului Tazlaul Sarat, alaturandu-se astfel campaniei desfașurate la nivel național „Curațam Romania ”. Dovada este data de sacii cu peturi, ambalaje și…

- Pentru pompierii bacauani, luna aprilie a fost una de foc. In aceasta perioada, in zona de competenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judetului Bacau s-au inregistrat 821 situații de urgența. Printre cele mai frecvente solicitari sunt cele pentru stingerea incendiilor,…

- In aceasta noapte, in jurul orelor 02.00, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau a observat, pe strada Ionița Sandu Sturza, doi barbați care transportau bagaje voluminoase. Dupa ce i-au interceptat, jandarmii au procedat la verificarea bagajelor aflate asupra lor, fiind gasite…

- In aceasta dimineața, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau au participat ca voluntari alaturi de Asociatia Activ Moinesti și Asociatia „EcoAssist – Plantam fapte bune in Romania” la o campanie de plantare de arbori. Astfel, mai mulți jandarmi au fost prezenti in zona Schela…

- In aceasta seara, intre orele 20.30-21.30, prin gestul simplu de stingere a luminilor care sunt esentiale functionarii și prin deconectarea echipamentelor electronice aflate in stand-by, jandarmii se alatura inițiativei de conștientizare asupra problemelor de mediu, in cadrul evenimentului „Ora Pamantului”.…

- In aceasta dimineața, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau au fost prezenti la „Cafeneaua meseriilor „, activitate desfașurata in cantina Liceului Tehnologic „Alexandru Vlahuța” din localitatea Podu Turcului. Jandarmii le-au adus la cunoștința elevilor…

- Nu a fost solicitare 112, dar jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau au raspuns prezent, ca de fiecare data, la chemarea pentru donare de sange. Marea familie a Jandarmeriei Romane ramane un partener devotat in susținerea activitaților de promovare a donarilor de sange și a…