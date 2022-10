Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR, George Simion, a descins, in aceasta dimineața, la INML. Simion merge sa iși scoata certificat medico-legal dupa ce a fost ridiat de poliție din autocarul pe care AUR il amplasase in Piața Victoriei inainte de protestul programat in acest weekend. Simion a declarat ca: Fii la…

Un scandal de proporții a avut loc, joi noapte, in București. Cei de la AUR aveau protestatari și autocarul de protest in Piața Victoriei, iar jandarmii și polițiștii au venit sa-i indeparteze.

Jandarmii harghiteni au fost solicitati, in ultima saptamana, sa intervina in 11 cazuri in care ursii si-au facut aparitia in zonele locuite, dar in cele mai multe dintre situatii animalele plecasera din locurile unde fusesera observate.

Pe stadioanele din Romania se petrec absolut uluitoare. Cluburile platesc sume uriașe pentru a angaja firme de paza, care ulterior trimit stewarzi pentru a asigura ordinea pe stadion.

Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 3 august 2022, decretul privind incetarea raporturilor de serviciu ale chestorului de poliție Adrian Iacob din Ministerul Afacerilor Interne.

Purtatorul de cuvant al Guvernului Dan Carbunaru a afirmat, in legatura cu sentinta de condamnare a celor implicati in amenintarea unui jurnalist roman, ca este socanta gravitatea acestui caz si „oricine ajunge sa comita astfel de fapte trebuie sa raspunda in fata legii",.

Jandarmii harghiteni au fost solicitati sa intervina, in ultima saptamana, la 15 cazuri in care s-a solicitat indepartarea ursilor din zonele locuite, prezenta animalelor fiind semnalata in mai multe localitati ale judetului, dar si in zona Lacului Sfanta Ana.