Stiri pe aceeasi tema

- In urma partidei de fotbal dintre FCSB și FC Dinamo București disputata pe Arena Naționala, Jandarmeria Capitalei a sesizat organele de ancheta pentru infracțiunea de deținere și utilizare a obiectelor pirotehnice in cazul a 5 suporteri.De asemenea, polițiștii au fost sesizați in ceea ce privește…

- Echipele de fotbal FCSB si Dinamo Bucuresti au incheiat la egalitate, scor 3-3 (1-1), partida disputata, duminica seara, pe Arena Nationala din Capitala, in cadrul etapei a 2-a a Ligii I, informeaza AGERPRES . The post Fotbal – Liga I: FCSB – Dinamo Bucuresti, scor 3-3 appeared first on ZiarMM .

- Trei suporteri au fost duși la secția de poliție, inainte de meciul FCSB-Dinamo Bucuresti, dupa ce au aprins materiale pirotehnice, unul dintre ei lovind un jandarm.In zona Soaseaua Iancului, in apropierea stadionului Arena Naționala, intr-un grup de aproximativ 150 de suporteri mai multe…

- Meciul de fotbal FCSB - Dinamo București se va disputa astazi, 29 iulie, incepand cu ora 21.00, pe stadionul ''Arena Naționala'', din Capitala. Jandarmii vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor.

- Jandarmii vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor la meciul de fotbal FCSB - Dinamo Bucuresti, care se va disputa duminica, incepand cu ora 21,00, pe stadionul "Arena Nationala" din Capitala. Potrivit unui comunicat al Directiei Generale a Jandarmeriei Municipiului Bucuresti…

- Cateva mii de persoane manifesteaza in Piata Victoriei din Capitala fata de adoptarea de catre Camera Deputatilor a modificarilor la Codul Penal. Protestul a fost anuntat pe Facebook de mai multe comunitati, printre care Coruptia Ucide. Oamenii sunt indemnati la insubordonare civica si la blocarea Pietei…

- In data de 16.06. a.c. jandarmii vranceni vor asigura masuri de ordine publica la meciul de fotbal dintre echipele Sportul Cioraști si CSM Medgidia, meci ce se va desfasura pe stadionul Salcia Veche din comuna Cioraști.Jandarmii vranceni invita spectatorii sa respecte prevederile legale pe timpul…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca are incredere in jucatorii sai ca vor putea sa se impuna in partida din deplasare cu CS Universitatea Craiova, precizand ca el crede in continuare in sansele formatiei sale la castigarea titlului. …